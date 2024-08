Il video ironico, diventato virale sui social, è stato realizzato dallo stesso campione di salto in alto che si trova a Roma per i Golden Gala di atletica

Gianmarco Tamberi “costretto” dalla moglie a ricomprare la fede nuziale persa nella Senna, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Il video ironico, diventato virale sui social, è stato realizzato dallo stesso campione di salto in alto che si trova a Roma per i Golden Gala di atletica leggera. Gimbo scherzosamente riprende Chiara Bontempi che lo invita a entrare in una nota gioielleria del centro della Capitale e gli dice “fila…”.

