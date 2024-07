Il campione olimpico in carica: "Le semifinali il gradino più difficile"

“Fisicamente sto molto bene, le sensazioni in pista erano ottime, anche il mio allenatore era soddisfatto. Sono tanto sereno, ho tanta voglia di scendere in pista e divertirmi”. Lo ha detto Marcell Jacobs in conferenza stampa da Casa Italia in vista del debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Tre anni fa ero una persona completamente diversa. C’è pressione, tutti in primis me stesso si aspettano tanto in queste Olimpiadi. A Tokyo ero arrivato da outsider, qui arrivo campione in carica però l’emozione e quello che vivo sarà lo stesso”, ha aggiunto. “So che sarà tosta, ci sono 15-16 atleti che possono puntare ad andare in finale, ma in finale si va in otto. Quello sarà il gradino più difficile, poi la finale la può vincere chiunque”, ha concluso il velocista.

