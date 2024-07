Lo sprinter a Casa Italia: "Non prometto niente ma prometto tutto"

“Sono qui per vivere l’atmosfera olimpica ma per portare a casa la medaglie o le medaglie, non prometto niente ma prometto tutto”. Così a Casa Italia il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, Marcell Jacobs, in vista del suo esordio alle olimpiadi di Parigi 2024. Sulle frecciatine dello statunitense Lyles: “Fa parte del gioco, è uno così, ma il fatto che non abbia fatto battutine ultimamente è perché sa che quest’anno ho lavorato, tutti sanno che quando arriva il momento importante io corro forte” ha sottolineato lo sprinter.

