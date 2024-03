L'iniziativa di Brooks in vista della gara sui 13 km in programma il 21 aprile

Road to Appia Run: in vista della gara da 13 chilometri organizzata nella Capitale da ACSI, ormai giunta alla XXVesima edizione, che si terrà domenica 21 aprile 2024, Brooks Running organizza con il partner LBM Sport un programma di allenamenti e test prodotto. Si parte questo sabato alle 10 presso Footworks, Viale Carlo Felice, 13/15, 00185 Roma. Seguiranno sabato 30 marzo, sempre alle 10, da LBM Sport in Viale Somalia, 13; venerdì 12 aprile, invece, tutti gli appassionati sono attesi alle 18.30 da LBM Sport in Via Tuscolana 187/A. In questa occasione, ad aspettarli, ci sarà anche Justine Mattera, special guest dell’evento.

Road to Appia Run offre a tutti i partecipanti l’opportunità di averel’occasione di provare le calzature Brooks e ricevere la maglia ufficiale per correre durante gli allenamenti. Per iscriversi basterà registrarsi sulla pagina dedicata. Un’esperienza completa, consentendo ad ogni partecipante di testare in prima persona la tecnologia e il comfort delle scarpe Brooks, sperimentando in prima persona la leggerezza, la stabilità e le prestazioni elevate offerte dalle calzature, oltre ad ottimizzare la propria esperienza di corsa in vista dell’Appia Run.

Il percorso si concluderà con la Roma Appia Run, in programma nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024: il sabato si terrà la prova di velocità ‘Fulmine dell’Appia’, mentre la domenica si lascerà spazio a gare competitive e non competitive, tra cui la nota competizione di 13 km su 5 pavimentazioni diverse; a rappresentare Brooks sarà Justine Mattera che accompagnerà tutti i runner per le vie di Roma. Anche in quest’occasione Brooks Running offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di testare le sue scarpe ad alte prestazioni in entrambe le giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile. I corridori potranno ritirare le calzature presso lo Stand Brooks all’Appia Village ed utilizzarle durante la corsa; una volta concluso il percorso, i runners potranno restituire le scarpe, ricevendo in cambio un tagliandino che permetterà loro di ritirare un gadget presso store selezionati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata