Il nuovo modello è una scarpa tuttofare che coniuga comodità e reattività

Comoda, brillante e versatile: la Puma Velocity Nitro 3 è un’evoluzione riuscita del modello precedente. Nel nostro test l’abbiamo usata per allenamenti diversi tra loro, dalle ripetute brevi alla corsa tranquilla: in ogni caso la risposta è ottima, anche se la scarpa dà il meglio di sé quando si inizia a spingere.

Cosa cambia? La Puma Velocity Nitro 3 presenta più Nitro che mai, due millimetri in più della foam di di Puma a infusione di azoto – a parità di peso con il modello precedente, 264 grammi nella versione maschile – che garantisce ammortizzazione, comodità e versatilità, rendendola perfetta dalle distanze brevi fino a una mezza maratona per i runner con appoggio neutro: oltre potrebbe essere consigliabile per i più leggeri e veloci, visto che si tratta comunque di una scarpa ad ammortizzazione media, un compromesso tra la protezione e la brillantezza. La suola è in Pumagrip, una gomma leggera già usata in altri modelli Puma che offre grande aderenza anche sul bagnato.

Il drop è di 10 millimetri, con un’altezza di 36 millimetri nella parte posteriore. Puma garantisce un’ottima durata, di circa 800 chilometri.

La tomaia in mesh traspirante, appositamente progettata, è foderata con un Pwrtape personalizzato che fornisce supporto e struttura mirati nelle aree più soggette a stress, mentre il collare rinforzato con schiuma migliora il comfort e la calzata. Rigida invece la conchiglia, così da aumentare la stabilità garantendo protezione nella zona del tallone e del tendine d’Achille. La stessa funzione hanno anche le alette in Tpu posizionate nella parte posteriore dell’intersuola, sul tallone, un piccolo ma efficace accorgimento che fa la differenza. Le asole sono rinforzate e i lacci sono piatti, sufficientemente lunghi e una volta annodati non creano problemi sciogliendosi in corsa. La linguetta è del tipo ‘racer’ sottile e poco ingombrante. Anche i colori brillanti proposti la fanno assomigliare a una scarpa da gara, impreziosita dai dettagli catarifrangenti sempre utili per il runner urbano.

Riassumendo, la Puma Velocity Nitro 3 è una scarpa davvero piacevole e versatile: comoda alla calzata come una daily trainer, anche se un filo più fasciante, sufficientemente stabile ma anche reattiva, perfetta compagna di allenamento di quei runner che magari prediligono usare un solo paio di scarpe e cercano una tuttofare che coniughi ammortizzazione e velocità.

