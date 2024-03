Partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali. Più di diecimila partecipanti stranieri da 110 nazioni

Tutto pronto per la maratona dei record, domenica con start alle 8.30 da via dei Fori Imperiali: la Run Rome the Marathon vedrà correre per le strade della Capitale oltre 19mila iscritti alla sola maratona e un totale di oltre 40mila persone che correranno anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri. Maratoneti da tutta Italia e da 110 nazioni del mondo che con i loro accompagnatori correranno e visiteranno Roma per più giorni generando un indotto economico di diverse decine di milioni di euro. Quattro i primati segnati da questa edizione: quello di iscritti per una maratona italiana, quello di partecipanti stranieri, ben oltre i 10mila, il record di pacer ufficiali gara, 200 di cui oltre 100 stranieri da 15 nazioni e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi.

L’Acea Run Rome The Marathon è organizzata per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. Quest’anno i maratoneti potranno emozionarsi e gioire allo start che sarà fronte Colosseo, una partenza che non ha eguali al mondo. Anche l’arrivo sarà qualcosa di eccezionale, l’ultimo chilometro sarà sempre affiancando il Colosseo. Nel mezzo un percorso con decine di siti storici e culturali quali la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, il nuovo passaggio al Parco Stadio Olimpico, i tanti Lungotevere e la parte centrale con piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo. Un percorso che sarà più veloce di sempre avendo eliminato la salita della Moschea che si trovava intorno al 30esimo chilometro.

Ben 2500 saranno i volontari dell’Acea Run Rome The Marathon, la loro passione, l’entusiasmo, l’accoglienza che riserveranno a tutti i partecipanti, uniti alla grande professionalità, sarà il motore per questo grandissimo evento capitolino. Tante le Associazioni in campo coinvolte, come sempre presente anche il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell’antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo. Al via anche i ‘Senatori’, soprannome da sempre per tutti gli atleti che sono stati finisher di tutte le 28 edizioni precedenti.

Solidarietà è la parola chiave della staffetta Acea Run4Rome che è cresciuta tanto in questa edizione arrivando a includere nel progetto ben 25 Organizzazioni No Profit e circa 1000 squadre iscritte. Solidarietà, amicizia, benessere, spirito di squadra, libertà i principi di questo evento nell’evento che pone nelle quattro persone che compongono ogni squadra un grande senso etico e solidale.

Attese 20mila persone per la Stracittadina Fun Run, 5km nel percorso delle meraviglie sempre dai Fori Imperiali – Colosseo verso il Circo Massimo. Si partecipa in singoli ma anche con la propria famiglia, i bambini o gli amici, il passo è libero. Abbinata alla Fun Run una nuova edizione della stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.

“Roma si conferma la città dei grandi eventi dentro l’importante processo di trasformazione avviato da mesi che porterà cambiamenti strutturali anche in vista del prossimo Giubileo. Con i tanti cantieri aperti stiamo lavorando senza sosta, per far diventare Roma ancora più bella”, ha commentato il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, alla presentazione dell’evento in Campidoglio. “Nonostante questo, scommettiamo sulle grandi manifestazioni culturali e sportive, i grandi eventi cittadini che sono un’importante opportunità per la nostra città. Roma è pronta ad accogliere questo grande evento sportivo e siamo orgogliosi di viverlo insieme agli oltre 40 mila partecipanti”.

L’Expo Village, la ‘casa’ di Acea Run Rome The Marathon, situato al Palazzo dei Congressi dell’Eur dove si calcola passeranno circa 70mila persone, sarà aperto da venerdì mattina all’intera giornata di sabato. Ben 4500mq di area espositiva, un numero record di espositori, oltre cento, e tra questi oltre il 20% internazionali. Due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running, diverse attrazioni previste tra cui l’Area Kids a cuora di Oasi Park, area giochi con biliardini e dama, area ofod con Food Truck, Area Red Bull con Event car e diverse installazioni per intrattenimenti divertenti. Previste inoltre aree verdi all’interno del villaggio in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale per la fornitura del verde. L’Expo è aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del running. Previsto il nuovo Pasta Party il sabato sulla Terrazza del Palazzo dei Congressi.

