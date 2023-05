Non sono chiare le cause del decesso

Lutto nel mondo dell’atletica. E’ morta all’età di 32 anni la sprinter statunitense Tori Bowie, vicecampionessa olimpica nei 100 metri a Rio 2016, dove ha conquistato il bronzo nei 200, due volte medaglia d’oro in staffetta ai Giochi e ai Mondiali 2017, dove si è laureata anche campionessa del mondo proprio nei 100. “Siamo devastati dal dover condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie – ha sottolineato la sua agenzia Icon Management – Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa, un faro di luce che brillava così intensamente”. Non sono chiare le cause del decesso.

