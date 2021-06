La giovane lunghista costretta al forfait a causa di un problema al piede destro

Tegola per l’atletica azzurra in vista dei Giochi di Tokyo2020. Larissa Iapichino sarà costretta a rinunciare alle Olimpiadi, in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Sabato scorso la 19enne lunghista, figlia di Fiona May e dell’ex astista Gianni Iapichino, ha subito un infortunio al piede destro, quello di stacco.

Decisione concordata con le Fiamme Gialle

La decisione arriva a poche ore dalla chiusura dei termini per la qualificazione, e di conseguenza dalla ufficializzazione dell’elenco dei convocati. La rinuncia di Iapichino, una delle atlete più attese della nazionale italiana, è stata concordata con le Fiamme Gialle (il club di appartenenza) e la Fidal.

Distrazione al piede destro

L’atleta delle Fiamme Gialle, vittima sabato scorso a Rovereto di un infortunio in pedana, è costretta allo stop da quella che gli esami diagnostici affrontati nelle scorse ore hanno chiarito essere una “distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo” del piede destro.

Un incidente il cui rilievo, così come il conseguente percorso terapico, verranno valutati – come fa sapere la Fidal in una nota – con attenzione nelle prossime ore, ma che purtroppo cancella già la possibilità per l’azzurrina di partecipare alla sua prima Olimpiade.

