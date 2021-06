Parla la lunghista, figlia di Fiona May e dell'astista Gianni Iapichino, dopo l'incontro al Quirinale

(LaPresse) “Io non voglio rivedere la cosa sulla base dell’esperienza di mia madre. La storia non si ripete mai, tutte le situazioni sono diverse”. È quanto ha dichiarato la lunghista Larissa Iapichino – figlia di Fiona May e dell’astista Gianni Iapichino – dopo l’incontro al Quirinale tra la delegazione olimpica e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sono molto elettrizzata. Ho provato a immaginarmelo, ma non riesco”, ha raccontato l’atleta azzurra, che compirà 19 anni il 18 luglio, poco prima dell’inizio dei Giochi di Tokyo. “È qualcosa di troppo grande per immaginarmelo. È stato un anno diverso tra la maturità, gli allenamenti e la tensione per la gara, ma è andato tutto a buon fine”, ha concluso Iapichino.

