Superbike 2026, Bulega campione del mondo: titolo conquistato a Cremona

Il pilota italiano della Ducati trionfa con due round d’anticipo: è il secondo iridato dopo Max Biaggi nel 2010 e nel 2012 in sella all’Aprilia

Nicolò Bulega è campione del mondo Superbike 2026. Il pilota italiano della Ducati ha conquistato il titolo iridato al termine di una stagione dominata, chiudendo al secondo posto Gara 2 a Cremona e ottenendo così i punti necessari per rendere matematico il successo con due round di anticipo.

Per Bulega si tratta di un risultato storico, che lo inserisce nell’albo d’oro della WorldSBK e riporta un pilota italiano sul tetto del mondo della Superbike dopo Max Biaggi.

Bulega campione del mondo Superbike a Cremona

Il secondo posto ottenuto a Cremona è stato sufficiente per consegnare matematicamente a Bulega il titolo 2026. Il pilota Ducati ha costruito il trionfo attraverso una stagione caratterizzata da continuità e risultati di vertice, riuscendo a chiudere i giochi quando mancano ancora due appuntamenti alla conclusione del campionato. Un successo che conferma la crescita di Bulega ai massimi livelli del motociclismo internazionale.

Dopo Biaggi, un altro italiano sul tetto della Superbike

Bulega è il secondo italiano nella storia a conquistare il titolo mondiale Superbike. Prima di lui l’impresa era riuscita a Max Biaggi, iridato nel 2010 e nel 2012 in sella all’Aprilia. A distanza di anni, dunque, il titolo torna a un pilota italiano, questa volta al termine di una stagione con i colori Ducati.

Il record: campione in WorldSSP e WorldSBK

Il trionfo in Superbike permette inoltre a Bulega di entrare nella storia del campionato per un altro motivo. Il pilota italiano è infatti il primo a conquistare il titolo mondiale sia nel WorldSSP sia nel WorldSBK, completando un percorso che lo ha portato progressivamente ai vertici delle derivate di serie.

Nel 2027 Bulega passa in MotoGP

Il titolo Superbike non sarà però il prossimo capitolo della carriera di Bulega. Dal 2027 il pilota italiano è atteso infatti in MotoGP, dove correrà con la Ducati del team VR46. Il passaggio nella classe regina rappresenterà una nuova sfida dopo il titolo mondiale conquistato in Superbike e aggiungerà un ulteriore capitolo a una carriera già ricca di risultati internazionali.

Per Bulega, dunque, la festa di Cremona segna contemporaneamente la conquista del titolo mondiale Superbike e l’inizio dell’attesa per una nuova avventura nel campionato MotoGP.