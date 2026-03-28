Tiger Woods, il campione di golf rilasciato dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza

Tiger Woods è stato rilasciato dal carcere dello sceriffo della contea di Martin, in Florida. Il campione di golf era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente con la sua Land Rover. Dopo aver urtato un pick-up la sua vettura si era ribaltata. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha spiegato lo sceriffo, Woods mostrava segni di alterazione.

L’indagine ha rivelato che il golfista sembrava guidare in modo irregolare nei momenti precedenti all’incidente. Lo sceriffo ha aggiunto che Woods non era sotto l’effetto dell’alcol. “Woods ha effettuato un test dell’etilometro, risultato zero assoluto, ma quando gli abbiamo chiesto l’analisi delle urine, si è rifiutato, e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza”. Woods non ha riportato ferite nell’incidente ed è stato portato in carcere, dove è stato trattenuto alcune ore prima di essere rilasciato.