Vela: al via la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco

A Monaco, occhi puntati sulla 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata in collaborazione con UBS, con il supporto del Comune di Monaco e del fornitore di attrezzature North Sails, la regata riunisce oltre 350 velisti Paese che si sfidano nelle acque monegasche. Dalla categoria J/70 alla Smeralda 888, dal Longtze Premier al Cape 31, la vela è la vera protagonista della competizione.

“Nel Principato si sono riuniti molti velisti. Abbiamo più di 80 barche, più di 40 J/70. Penso che la cosa più importante sia avere parecchie persone che fanno vela, così facendo cresce il livello dei partecipanti tra una competizione e l’altra. Nel caso specifico della categoria J/70 abbiamo velisti da più di 10 Paesi che prendono parte alla gara: svizzeri, italiani, tedeschi, spagnoli, un team monegasco con molti membri della J/70 Monaco Class Association. La qualità della regata contribuisce davvero ad aumentare il livello di tutti I team”, spiega Olivier Campana, presidente della Monaco J/70 Class Association.

La competizione è particolarmente intensa nella classe monotipo, poiché l’evento segna anche il quarto e ultimo atto delle Monaco Sportsboat Winter Series per i J/70. “Regatiamo con i J/70 da due stagioni e, dopo la prima, abbiamo deciso di venire qui per le Monaco Winter Series”, ha spiegato Magnus Ullman, trimmer del team svedese J/70 El Otro. “Abbiamo trovato una concorrenza davvero agguerrita qui, con molti team molto forti. Per noi, come nuovi arrivati, è estremamente importante vedere cosa fanno i migliori team in acqua e cercare di imparare da loro. E penso che abbiamo imparato molto.”

Tra i concorrenti ci sono anche team che navigano a Monaco da anni. “Facciamo gare con il J/70 da due anni ormai. È una buona barca per le sfide sportive Amiamo particolarmente Monaco perché conosciamo molto bene questo posto. In particolare, io ho disputato la mia prima regata qui nel 2013”, ha detto Louis Barbet, timoniere e skipper di Eurovoiles.

In questi giorni a Monaco sono presenti anche grandi nomi del circuito velico internazionale, tra cui Dawn Riley. “È davvero fantastico vedere così tanta attività. Ho anche parlato con lo Yacht Club de Monaco dello sport della vela. Ho parlato con persone di tutto il mondo su come possiamo migliorare questo sport. Questa regata è molto importante perché rappresenta una grande transizione da ‘Sono a bordo di un Dinghy con il coach’ a ‘Voglio essere un professionista’ o ‘Voglio possedere la mia barca’. Il fatto che ci siano squadre universitarie dall’Inghilterra, velisti dall’Australia e team da New York e dagli Stati Uniti è fantastico. Stanno plasmando il nostro futuro proprio qui”, ha detto Riley, la prima donna a guidare un team in Coppa America, a cui ha partecipato tre volte, e due volte partecipante alla Whitbread Round the World Race (oggi The Ocean Race).

Lanciata nel 1985 dal Principe Alberto II di Monaco, la Primo Cup si è affermata come un evento imperdibile nel calendario velico internazionale. Pilastri della stagione agonistica monegasca, la Primo Cup–UBS Trophy conferma la capacità dello Yacht Club de Monaco di riunire le migliori flotte monotipo e di offrire una competizione in cui le prestazioni sono tutto.