Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 20 gennaio 2026

Ultima ora

Sinner, applausi a Brignone da Melbourne: “E’ un fenomeno”

Sinner, applausi a Brignone da Melbourne: “E’ un fenomeno”
(AP Photo/Aaron Favila)
LaPresse
LaPresse
,

Jannik le dedica una menzione speciale dopo l’esordio vincente all’Australian Open

Jannik Sinner applaude Federica Brignone dopo l’ottimo rientro in pista dell’azzurra dello sci alpino quasi 300 giorni il grave infortunio subìto in Val di Fassa e la conseguente operazione. La valdostana si è piazzata sesta nel gigante di Kronplatz, valido per la coppa del mondo, dando ottime sensazioni in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 al via il 6 febbraio.

Il plauso di Jannik: “Ha fatto qualcosa di straordinario”

Sinner, numero 2 del ranking Atp, le ha dedicato una menzione speciale in conferenza stampa a Melbourne, dopo la vittoria all’esordio negli Australian Open contro Hugo Gaston. “Ha fatto una cosa che probabilmente quasi nessuno sarebbe riuscito a fare. Ci sono questi fenomeni come lei, come Sofia Goggia, atleti che hanno qualcosa in più; sicuramente Federica è una di quelle”, ha detto Sinner.

L’altoatesino ha fatto anche un parallelismo tra il tennis e lo sci, sport di cui è un grande appassionato e che in passato ha praticato anche a livello agonistico. “Lo sci e il tennis sono due sport totalmente diversi, perché se ti succede qualcosa durante la stagione nello sci sei fuori tutta la stagione. Nel tennis è diverso – le parole di Sinner-, se succede qualcosa puoi tornare dopo due o tre mesi; ovviamente dipende sempre dall’infortunio che hai. Nel tennis ci sono meno rischi; nello sci ti serve anche il coraggio di andare lì di nuovo, al cancelletto, e ti devi buttare”.

“Quello che ha fatto lei è qualcosa di straordinario. Le auguro solo il meglio alle Olimpiadi perché so quanto ha lavorato per tornare in pista”, conclude Sinner parlando ancora di Brignone.

© Riproduzione Riservata