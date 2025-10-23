Us Acli, ‘La giornata nazionale – Lo sport che vogliamo’: edizione da record

Una ‘Giornata’ da record per l’Us Acli. Quasi 100 eventi in tutto il Paese per promuovere una pratica sportiva sempre più sostenibile, accessibile, inclusiva e che metta al centro il benessere psicofisico delle persone. La “Giornata Nazionale – Lo Sport che vogliamo”, promossa dall’US ACLI e giunta alla sua VIII edizione, trova la sua massima espressione nel weekend del 10-12 ottobre, per una crescita costante con il duplice obiettivo di rendere visibile l’impegno quotidiano dell’Ente e delle associazioni sportive affiliate per uno sport accessibile e inclusivo; e favorire il consolidamento di reti territoriali e collaborazioni strategiche per la diffusione della pratica sportiva quale strumento di crescita culturale e sociale dei cittadini e del territorio.

“Sapevamo di avere ancora margini di miglioramento rispetto ai successi delle passate edizioni, ma non immaginavamo di poter crescere ancora così tanto e così velocemente. Cento eventi su tutto il territorio e il grado di coinvolgimento delle nostre affiliate ha reso la tre giorni del 10, 11 e 12 ottobre un vero e proprio momento di festa. Abbiamo visto veramente ‘lo sport che vogliamo‘ perché le nostre asd e ssd sono sempre più partecipi in modo attivo alla vita dell’Ente – le parole del presidente nazionale dell’US ACLI, Damiano Lembo -. La partecipazione è stata straordinaria e lo dimostrano i numeri. tecnici, dirigenti, volontari: ognuno ha dato il suo prezioso contributo per la buona riuscita di una manifestazione che com’è ormai abitudine apre le attività di una nuova stagione sempre piena di sfide. La capillarità di questo progetto è la sua forza e ci consente di portare l’attività motoria in ogni angolo del Paese per cercare di renderlo sempre più culturalmente sportivo”.

I numeri di quest’ottava edizione: coinvolte 18 regioni su 20, 49 province, 85 comuni, 59 Comitati US ACLI promotori, per un totale di 99 eventi su tutto il territorio italiano. Iniziative, inoltre, che non si sono esaurite nel weekend del 10-12 ottobre, ma proseguiranno ancora nei primi fine settimana di novembre. Anche per il 2025 gli eventi della Giornata sono valorizzati all’interno di un progetto associativo in corso, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’iniziativa è “D(i)ritto allo sport: inclusione, partecipazione e accessibilità attraverso lo sport” che mira a garantire il diritto all’attività sportiva per tutti, promuovendo l’inclusività attraverso un approccio educativo e partecipativo rivolto in particolare a gruppi vulnerabili. I Comitati Promotori si sono dunque impegnati affinché tutti gli eventi svolti sul territorio fossero maggiormente sostenibili e accessibili. “La Giornata Nazionale – Lo sport che vogliamo 2025” è inserita infine nel palinsesto degli eventi italiani della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE promossa da Sport e Salute.