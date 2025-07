Allo Yacht Club di Monaco un laboratorio galleggiante per la sostenibilità

Un laboratorio galleggiante per testare e dimostrare la fattibilità di soluzioni energetiche rinnovabili per il trasporto marittimo e non solo. A Monaco, durante i giorni della Monaco Energy Boat Challenge, l’evento dedicato al futuro della nautica organizzato dallo Yacht Club di Monaco, il catamarano Energy Observer è ormeggiato presso la Marina dello YCM. È la prima imbarcazione autosufficiente alimentata da un mix di energia solare, eolica, idroelettrica e idrogeno prodotti a bordo e a zero emissioni. Mentre pianifica un nuovo viaggio lungo nove anni, quest’anno l’Energy Observer svolge un ruolo ancora più centrale alla Challenge, fungendo da collegamento diretto tra ricerca, innovazione e nuove generazioni.