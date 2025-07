L'obiettivo della Challenge, che punta a colmare il divario tra ricerca accademica e industria nautica, è ripensare il trasporto marittimo adattandolo alle esigenze odierne

Quarantadue team, venti Paesi, 29 università e oltre mille studenti coinvolti. Questi i numeri della 12esima edizione del Monaco Energy Boat Challenge (1-5 luglio), l’evento dedicato al futuro della nautica organizzato dallo Yacht Club de Monaco, con il supporto della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore. L’obiettivo della Challenge, che punta a colmare il divario tra ricerca accademica e industria nautica, è ripensare il trasporto marittimo adattandolo alle esigenze odierne.

“Quest’anno c’è più gente, più barche, più coinvolgimento del settore. Inoltre, abbiamo una nuova categoria, una nuova categoria chiamata AI. Non solo intelligenza artificiale, ma anche imbarcazioni che rappresentano il settore dei droni: possono eseguire alcune manovre autonomamente, attraccare autonomamente e partire per missioni in autonomia. E poi c’è molta innovazione”, ha spiegato Jeremie Lagarrigue, presidente della Giuria. “Abbiamo l’AI integrata direttamente nel sistema di gestione della batteria per ottimizzare la gestione dell’energia a bordo. Abbiamo anche un nuovo motore a combustione interna a idrogeno che potrebbe essere una buona opzione per l’industria nautica per il retrofit, e sempre più idrogeno con la tecnologia delle celle a combustibile, con un peso inferiore, prestazioni migliori e una maggiore competitività rispetto alla tecnologia delle batterie”, ha aggiunto Lagarrigue.

Divisi in quattro categorie, i team esplorano le tecnologie per il futuro della nautica: la AI Class, incentrata su imbarcazioni autonome pilotate dall’intelligenza artificiale; la Energy Class, che testa tecnologie a bordo di scafi standardizzati; la SeaLab Class, laboratori galleggianti di sperimentazione incentrati quest’anno sulle tecnologie pionieristiche dell’idrogeno; e la Open Sea Class, che presenta prototipi a zero emissioni certificati CE, fino a 25 metri di lunghezza e in grado di ospitare almeno 3 persone. Tra tutti i progetti in gara, 30 imbarcazioni sono alimentate con l’elettrico, 12 a idrogeno e 12 prototipi saranno dotati di foil. Lato italiano, sono 5 le università che partecipano alla Challenge, tutte nella Energy Class: l’Università di Bologna, il Politecnico di Milano, l’Università di Genova, il Politecnico di Torino, l’Università di Messina.

La grande novità è il debutto dell’Intelligenza Artificiale a bordo. Nella AI Class, i polacchi di AGH Solar Boat combinano LiDAR, telecamere 3D e l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, basati su un computer Jetson Orion. Il team ungherese, BME Solar Boat Team, presenta un’imbarcazione da regata leggera a energia solare, ottimizzata per la navigazione autonoma, alimentata da sistemi di propulsione elettrica avanzati e da elettronica di bordo basata sull’intelligenza artificiale. “L’obiettivo principale della classe AI è sviluppare e implementare un’imbarcazione autonoma in grado di completare un compito completamente autonomo utilizzando diverse tipologie di tecnologie, sensori e tecniche di intelligenza artificiale. L’introduzione della classe AI quest’anno è molto importante perché contribuisce a spingere la tecnologia oltre i suoi limiti e facilita l’introduzione dell’innovazione in tutti i settori”, ha affermato Maria Marcello, membro del Comitato Tecnico AI. Nella Energy Class, Sambuk Racing della Qatar University fa la sua prima apparizione e utilizzerà una batteria agli ioni di litio allo stato solido, la prima di questo tipo di tecnologia nella storia della Challenge. Nella SeaLab Class, dalla Scozia, la Heriot-Watt University ha integrato un sistema di accumulo di idrogeno allo stato solido, più sicuro e compatto. Inoltre, Plus Zero testerà per la prima volta nella Challenge un motore a combustione interna a idrogeno. Oltre a ciò, utilizzano un sistema di storage di idrogeno allo stato solido che utilizza una reazione chimica con l’acqua per rilasciare idrogeno.

