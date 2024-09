Le prime due regate contro American Magic sono state vinte dall'imbarcazione italiana

Al via a Barcellona le semifinali della Louis Vuitton Cup di vela. nelle immagini Luna Rossa approda al molo prima delle prime due regate della sfida contro American Magic, vinte entrambe dall’imbarcazione italiana. La formula è due regate al giorno per ogni equipaggio: per arrivare in finale l’obiettivo è vincere 5 regate sulle 9 in programma.

