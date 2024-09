Domani la terza e la quarta regata contro American Magic

Si svolgono nelle acque di Barcellona le prime due regate delle semifinali di Louis Vuitton Cup di vela tra l’imbarcazione italiana Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic. La sfida è al meglio delle nove regate: chi vince per primo cinque volte passa alla finale, in cui verrà deciso lo sfidante di Team New Zealand nell’America’s Cup. Ecco i risultati.

Luna Rossa vince la prima regata di semifinale

Luna Rossa batte American Magic nella prima delle due regate previste oggi di semifinale di Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italiana ha vinto con 7″ di vantaggio sugli avversari statunitensi. Dopo la prima regata tra Ineos Britannia e Alinghi, toccherà di nuovo a Luna Rossa contro American Magic per provare a piazzare già l’allungo.

Luna Rossa batte ancora American Magic e va sul 2-0

Altro successo per Luna Rossa nella prima giornata di regate valide per le semifinali della Louis Vuitton Cup, in svolgimento a Barcellona. L’imbarcazione italiana ha battuto per la seconda volta di fila NYYC American Magic, questa volta con 18 secondi di vantaggio, portandosi avanti 2-0 nella serie. Domani sono in programma la terza e la quarta regata delle semifinali. Il regolamento prevede che la vittoria vada a chi per primo raggiunge cinque successi in una competizione al meglio delle nove regate.

