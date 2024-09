La barca italiana sale a quota 5 punti in classifica e si assicura la qualificazione aritmetica per le semifinali

Implacabile Luna Rossa. La barca italiana ha vinto anche la regata odierna valida per il round 2 della Luis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zeeland nella finale di America’s Cup. Nelle acque di Barcellona, dopo il rinvio di ieri per maltempo, Luna Rossa oggi ha battuto nettamente i francesi di Orient Express portando così a 5 i suoi punti in classifica e 0 sconfitte. Luna Rossa è stata in testa praticamente dall’inizio alla fine della regata chiudendo con il tempo di 21’57”, i francesi hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’02” a conferma del dominio della barca italiana.

Grazie alla vittoria odierna, Luna Rossa si è assicurata la qualificazione aritmetica per le semifinali. Nelle prossime regate la barca italiana proverà a difendere il primato in classifica che vale la priorità di scelta dell’avversario da affrontare nella fase a eliminazione diretta.

