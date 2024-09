Lo rendono noto gli organizzatori sui social, spiegando che il Race Day 6 si svolgerà giovedì

A casa di una ondata di maltempo che si sta abbattendo su Barcellona sono state annullate tutte le regate odierne della Louis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante per la finale di America’s Cup di vela. Lo rendono noto gli organizzatori sui social, spiegando che pertanto il Race Day 6 si svolgerà domani.

In addition to the cancellation of racing, the decision has also been taken to close the Official Race Village and all Fanzones due to the forecast for heavy rain squalls and the possibility of thunder and lightning around the Barcelona area.https://t.co/ASOtG2eY8f

— americascup (@americascup) September 4, 2024