Al Primo Cup – UBS Trophy, evento di punta allo Yacht Club de Monaco, la voce delle atlete si fa sentire. Saskia Clark, medaglia d’oro a Rio 2016, sottolinea l’importanza di creare ambienti più inclusivi e di continuare a spingere il livello sempre più in alto. Ma il divario con gli uomini resta evidente. L’8 marzo diventa occasione per riflettere sullo sport come strumento di cambiamento. Anche le nuove generazioni vogliono cambiare le regole. Zoe Boutang, vice-campionessa francese di kite foil 2024, racconta la sua esperienza tra kite e vela, evidenziando come il lavoro di squadra e l’inclusione possano migliorare non solo la prestazione sportiva, ma l’intero ambiente velico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata