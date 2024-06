Beffato per un solo colpo il nordirlandese Rory McIlroy

L’americano Bryson DeChambeau ha vinto gli US Open per la seconda volta in carriera con il miglior tiro della sua vita alla diciottesima buca di Pinehurst beffando per un solo colpo il nordirlandese Rory McIlroy. In un’ora finale selvaggia fatta più di errori che di genialità, DeChambeau ha coronato una settimana di grande spettacolo con un ultimo giro in 71 colpi. Il golfista americano ha chiuso con un totale di 274 colpi (67, 69, 67, 71) a -6 sotto il par.

McIlroy, già in sala d’attesa quando DeChambeau ha imbucato il putt della vittoria, ha chiuso con 275 colpi (65, 72, 69, 69) a -5. Il nordirlandese ha pagato in particolare un putt corto sbagliato all’ultima buca. Terzi a pari merito i due americani Patrick Cantlay e Tony Finau entrambi a -4 con 276. Lontano dal vertice Francesco Molinari, l’italiano ha chiuso al 64° posto con un totale di 293 colpi a +13.

