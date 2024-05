Le parole del giocatore di football americano pronunciate durante una cerimonia di laurea al Benedictine College

Polemiche negli Stati Uniti dopo il discorso di Harrison Butker, kicker dei Kansas City Chiefs freschi vincitori dell’ultimo Super Bowl di football americano, in una cerimonia di laurea al Benedictine College, scuola privata cattolica del Kansas. L’atleta, già noto per le sue posizioni cattoliche conservatrici, si è congratulato con le donne che hanno ricevuto il diploma dicendo che però la maggior parte di loro probabilmente era più entusiasta all’idea di sposarsi e avere figli. “Penso che siate voi, donne, ad aver ricevuto le bugie più diaboliche”, ha detto Butker. “Alcune di voi potranno anche intraprendere carriere di successo nel mondo, ma oserei dire che la maggior parte di voi è più entusiasta del proprio matrimonio e dei figli che metterà al mondo. Posso dirvi che la mia bellissima moglie Isabelle sarebbe la prima a dire che la sua vita è iniziata veramente quando ha iniziato a vivere la sua vocazione di moglie e madre“, ha aggiunto. Ha poi affermato che sua moglie ha abbracciato “uno dei titoli più importanti di tutti. La casalinga“. La National Football League ha subito preso le distanze dal discorso: “Harrison Butker ha tenuto un discorso a titolo personale”, ha dichiarato in un comunicato il vicepresidente senior della NFL e responsabile della diversità e dell’inclusione Jonathan Beane. “Le sue opinioni non sono quelle della NFL come organizzazione. La NFL è ferma nel suo impegno per l’inclusione, che rende la nostra lega più forte”.

