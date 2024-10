In gara 16 team composti da quattro velisti dal 15 al 20 ottobre

Sedici team da quattro velisti provenienti da 16 Paesi pronti per competere nell’Optimist European Team Racing Championship. La gara è ospitata per la prima volta dallo Yacht Club de Monaco ed è organizzata sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam, e si svolge dal 15 al 20 ottobre 2024.

Con un focus sulla strategia e sullo spirito di squadra, il campionato è pienamente in linea con la visione dello YCM, come spiega il segretario generale del club Bernard d’Alessandri: “Questo evento internazionale fa parte del nostro progetto collettivo Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato che attrae competizioni di alto livello. Ci impegniamo a trasmettere i valori dello sport e gli eventi di regata a squadre come questo ne sono un esempio perfetto”.

Il formato Team Racing mette a confronto due team di quattro giovani, ognuno sul proprio Optimist, in duelli in cui strategia, comunicazione e conoscenza approfondita delle regole sono fondamentali. Il team vincente è quello con meno punti alla fine della gara. Il format premia sia le prestazioni individuali che quelle collettive. Brevi percorsi tecnici offrono le condizioni ideali per mettere in risalto le qualità di questi giovani velisti. Sono in gara sedici team, tra cui Italia, Spagna, Danimarca, Polonia, Grecia, Turchia, Croazia, Francia, Svezia e naturalmente Monaco. La competizione alterna fasi di qualificazione e finali nei quattro giorni per determinare il miglior team di regata Optimist europeo. Si tratta di un altro passo avanti nell’ambizione dello Yacht Club de Monaco di diventare un importante polo per la vela di alto livello nel Mediterraneo.

