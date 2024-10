Con 42 delle 56 gare in programma disputate i turchi hanno dominato la classifica

Un altro giorno di gare serrate per i giovani velisti che si sfidano nel campionato europeo Optimist Team Racing 2024 a Monaco. Dopo aver completato il Gold Round e il Silver Round, i partecipanti ora affrontano le semifinali e le finali. Con 42 delle 56 gare in programma disputate, i turchi hanno dominato la classifica e dovranno restare vigili contro i greci, che hanno fatto una spettacolare rimonta. Solo i primi quattro team rimarranno in lizza per le semifinali, poi per la finale.

La squadra turca continua la sua ascesa, avvicinandosi al titolo europeo guidando la competizione con abilità impressionanti. Grazie a una comunicazione fluida e a partenze controllate, i velisti turchi formano una macchina ben oliata, apparentemente inarrestabile. D’altro canto, il resto del podio ha vissuto notevoli sconvolgimenti. La vera sorpresa della giornata è arrivata dal team greco, protagonista di una spettacolare rimonta per conquistare il 2° posto provvisorio. Dietro di loro, la lotta per il 3° posto è tra Italia, Polonia e Spagna.

Organizzato dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam, l’Optimist Team Racing European Championship 2024 si sta affermando come un evento imperdibile per la giovane generazione di velisti. Sedici paesi prendono parte alla gara, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Turchia, Croazia, Francia, Ucraina, Israele e Monaco.

