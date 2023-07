Il messaggio in occasione della decima edizione della Monaco Energy Boat Challenge

Lo skipper tedesco Boris Herrmann, che ha appena partecipato con il suo equipaggio alla Ocean Race, arrivando per primo nella categoria Imoca alla settima e ultima tappa della gara, lancia un messaggio ai giovani in occasione della decima edizione della Monaco Energy Boat Challenge. E lo fa dallo Yacht Club de Monaco, ‘casa’ del suo team Malizia (progettato insieme a Pierre Casiraghi, vicepresidente del Club e fondatore del team). “Il mio messaggio ai giovani è questo: vi invito davvero ad essere molto curiosi, a mettere in discussione lo status quo e anche le norme sociali. Il modo in cui stiamo facendo le cose oggi non è giusto per quanto riguarda il cambiamento climatico. Dobbiamo imprimere una svolta. Assisteremo ai più grandi cambiamenti nella storia della nostra civiltà nel prossimo secolo. Questo sarà un momento molto stimolante per ingegneri e tecnici per lavorare su soluzioni per guidare il cambiamento, quindi siate ambizioso e non fermartevi davanti ai no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata