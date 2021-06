Nel campionato Usa di football americano è il primo a farlo: l'annuncio tramite un video social

Il giocatore di football americano Carl Nassib ha annunciato di essere gay. Il defensive end dei Las Vegas Raiders è il primo giocatore della Nfl in attività che fa coming out: l’annuncio è arrivato tramite i social.

Il video su Instagram

“Voglio solo prendermi un attimo per dire che sono gay”. In un video postato su Instagram Nassib ha fatto lo storico annuncio. Il giocatore, come riportano i media amedicani, è un veterano della Nfl veterano che in precedenza ha giocato con i Cleveland Browns e i Tampa Bay Buccaneers: nell’annuncio ha sottolineato che era finalmente “pronto a togliersi un peso dal petto”.

Il sostegno dei Raiders e della Nfl

I Raiders hanno rapidamente mostrato il loro sostegno all’annuncio di Nassib, scrivendo “orgogliosi di te, Carl” in un post sull’account Instagram del team che includeva anche la sua dichiarazione originale.

L’account Instagram ufficiale della Nfl ha seguito l’esempio, con un messaggio che diceva: “La famiglia della Nfl è orgogliosa di te, Carl.”L’annuncio di Nassib è stato fatto durante il Pride Month: il giocatore ha anche +annuniato che avrebbe donato 100mila dollari a The Trevor Project, un gruppo senza scopo di lucro che si concentra sugli sforzi di prevenzione del suicidio tra i giovani Lgbtqi+.

