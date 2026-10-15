Wuhan Open 2026, Paolini ko agli ottavi con britannica Kartal

Finisce agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini al Wuhan Open 2026, ultimo Wta 1000 della stagione. La 30enne di Bagni di Lucca, n.33 del ranking e 15 del seeding, dopo aver superato all’esordio la mancina ceca Sara Bejlek (n.20 Wta) ed essersi ripetuta contro l’altra ceca Nikola Bartunkova (n.29), è stata sconfitta nettamente per 6-2 6-0, in poco più di un’ora di partita, dalla britannica Sonay Kartal, n.170 Wta.

Sonay strikes⚡️ Sonay Kartal is into the quarterfinals in Wuhan after a huge win against Paolini! #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/7jHxdpqULi — wta (@WTA) October 15, 2026

I punti salienti del match

Alla prima occasione in cui si affrontano, Sonay Kartal riesce a mettere in difficoltà Jasmine Paolini, che dopo un avvio incoraggiante perde progressivamente il controllo del gioco, fino a subire una pesante sconfitta in due set. Nel primo parziale la britannica deve subito fronteggiare una palla-break, ma riesce a salvarsi e a portarsi sull’1-0 con una prima vincente. Paolini risponde nel terzo game, strappando il servizio all’avversaria con un rovescio diagonale dopo aver recuperato da una situazione favorevole per Kartal. Il vantaggio dell’azzurra, tuttavia, dura pochissimo: nel gioco successivo Jasmine non riesce a confermare il break, spreca l’occasione di allungare e concede il controbreak con un diritto fuori misura. Da quel momento la partita cambia volto. Kartal ritrova fiducia, mentre Paolini comincia a commettere troppi errori. La britannica si porta sul 3-2 e approfitta delle difficoltà dell’italiana per strapparle nuovamente la battuta. Il divario aumenta rapidamente: Sonay conquista anche il game successivo e sale sul 5-2, approfittando di una Paolini lontana dal suo rendimento abituale. Un altro errore di rovescio dell’azzurra chiude il set sul 6-2. Impressionante il parziale della britannica, capace di vincere 15 punti su 18 a partire dalla situazione in cui Jasmine avrebbe potuto portarsi sul 3-1.

Il secondo set non offre la reazione attesa. Kartal parte subito forte e Paolini perde il servizio nel secondo game, senza riuscire a conquistare nemmeno un punto. L’azzurra prova a rimanere aggrappata alla partita, ma il rovescio continua a tradirla e la britannica, aiutata anche da qualche episodio favorevole, allunga fino al 3-0. La situazione precipita ulteriormente quando Sonay trova un altro break, portandosi sul 4-0. Jasmine fatica a trovare il tempo sulla palla e arriva spesso in ritardo negli scambi, mentre l’avversaria gioca con crescente sicurezza. Il quinto game consegna a Kartal un vantaggio ormai decisivo: sul 5-0, la britannica si avvicina alla chiusura senza concedere spiragli. Il match si conclude al primo match-point, con un netto 6-0 nel secondo set.

Wuhan Open 2026, chi sfiderà ora Sonay Kartal

Nei quarti Sonay Kartal, classe 2001, troverà dall’altra parte della rete l’ucraina Elina Svitolina, n.6 WTA e quinta testa di serie, che ha stoppato (61 64 lo score) la corsa della cinese Hanyu Guo, n.240 del ranking. Per la 24enne di Sidcup si tratta dell’esordio assoluto nel ‘1000’ cinese.