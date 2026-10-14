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mercoledì 14 ottobre 2026

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Wuhan Open 2026, Jasmine Paolini elimina Bartůňková e vola agli ottavi

Wuhan Open 2026, Jasmine Paolini elimina Bartůňková e vola agli ottavi
Jasmine Paolini, Pechino, Cina, 2 ottobre 2026 (AP Photo/Achmad Ibrahim)
Benedetta Mura
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Ottima prova dell’azzurra al Masters 1000 cinese. Al prossimo turno se la vedrà con la britannica Kartal

Jasmine Paolini vince contro la ceca Nikola Bartůňková e si qualifica agli ottavi di finale del Wuhan Open 2026, Masters 1000 cinese in corso dal 12 al 18 ottobre. L’azzurra, n°33 del mondo ed ex n°4, ha terminato il match dopo un’ora e 53 minuti con il punteggio di 7-6(5) 6-3. Al prossimo turno se la vedrà con la britannica Sonay Kartal, n°170 del ranking, che ai sedicesimi ha eliminato la svizzera Belinda Bencic (per 6-0 7-5).

Paolini elimina Bartůňková, talento classe 2006

Per Paolini si tratta di un’ottima vittoria contro una tennista di talento, che a 20 anni sta scalando la classifica Wta. Bartůňková, classe 2006, è passata dal terminare dalla 130° posizione del 2025 a entrare nella Top 30 a ottobre 2026. Il 12 ottobre scorso ha raggiunto il suo best ranking, occupando la 29a posizione della classifica. Prima di farsi spazio tra le grandi, nel 2023 è arrivata in finale al torneo Junior di Wimbledon. Un anno prima, nel 2022, ha giocato la finale di doppio al Roland Garros Junior.

Wuhan Open 2026, Jasmine Paolini elimina Bartůňková e vola agli ottavi
Nikola Bartunkova, Pechino, Cina, 10 ottobre 2026 (AP Photo/Andy Wong)
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