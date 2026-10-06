Figc, l’arrivo di Malagò al Coni: “Adesso non posso parlare”

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, è arrivato a Palazzo H per un incontro con il numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, prima della Giunta chiamata ad esprimersi sull’entità e la gravità della violazione relativa al caso del mancato tesseramento alla Figc di Malagò al momento della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio, avvenuta il 22 giugno scorso. “Scusatemi, adesso non posso parlare”, ha detto all’ingresso. L’obiettivo dell’incontro è trovare una mediazione cercando un accordo prima della Giunta, che a quanto risulta dovrebbe essere quello della Federcalcio commissariata con lo stesso Malagò nelle vesti di commissario. Arrivati anche Valentina Rodini (quota atleti), Elisabet Spina (quota tecnici), Marco Riva (comitati regionali) e Francesco Montini (dirigente).