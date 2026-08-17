Manila Esposito e il body shaming, Facci: “Fermare gli hater”

Il presidente della Fgi, Andrea Facci, presente all’Arena Zagreb per essere al fianco delle ginnaste dopo aver sostenuto le azzurre impegnate nel Mondiale di Ritmica a Francoforte, una volta conclusa la manifestazione ha voluto ribadire la netta posizione sui commenti e giudizi che proprio nei giorni precedenti all’inizio dell’Europeo ci sono stati soprattuto sui social, contro Manila Esposito, che ha vinto la medaglia d’oro nella finale al corpo libero con il punteggio di 13.700, laureandosi campionessa d’Europa, e la sua fisicità.

Le parole di Facci

“Credo sia giunto il momento di commentare gli indecenti episodi di body shaming comparsi i giorni scorsi sotto alcuni nostri contenuti social. Ho aspettato la fine degli Europei di Zagabria per non distrarre le nostre atlete, cercando di proteggerle da condizionamenti esterni. Innanzitutto penso che oggi ci sia troppa libertà da parte dei famigerati “leoni da tastiera”, che non rispondono mai dei loro comportamenti, spesso lesivi della dignità delle persone, a volte anche di minori, e nel nostro caso di atlete che portano in alto i colori dell’Italia nel mondo. Tra l’altro proprio nel momento del loro massimo impegno, durante una rassegna continentale”. Queste le parole di Facci, che aggiunge: “Bisognerà capire nel futuro come poter fermare questi hater che non si rendono conto dei danni che provocano a delle ragazze giovanissime. Do un abbraccio a Manila, che è una ginnasta straordinaria, una poliziotta e un’olimpionica, e so che si farà scivolare addosso commenti che si dovrebbero commentare da soli. Noi come Federazione Ginnastica, ma in generale tutto lo sport italiano, abbiamo il compito di far capire che nel 2026 non c’è più spazio per chi pensa di poter giudicare la fisicità altrui: c’è al contrario il diritto di ognuno di stare bene con il proprio corpo, anche attraverso l’allenamento. E questo lo può decidere soltanto l’atleta stesso, insieme al suo tecnico e a tutte le figure preposte dal punto di vista medico e sanitario che ci sono in federazione. Alla luce di tutto ciò le medaglie di Manila Esposito quindi oggi valgono doppio“.