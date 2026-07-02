Frankie Dettori, grave incidente stradale per il mito dell’ippica mondiale

Il fantino italiano ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice

Il mito dell’ippica mondiale Frankie Dettori è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo, ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale.

La sua agenzia, la H Talent Management, ha confermato l’accaduto in una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare“.

“Frankie è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. Il suo obiettivo ora è riposare e recuperare”.

Chi è Frankie Dettori

Lanfranco Dettori, conosciuto come Frankie, è uno dei fantini più famosi al mondo. Nato a Milano il 15 dicembre 1970, è figlio del fantino sardo Gianfranco Dettori. Durante la sua adolescenza si è trasferito a Newmarket, cittadina inglese non lontana da Cambridge. Ha vinto numerose gare in tutto il mondo e nel 2000 è diventato membro dell’Ordine dell’Impero britannico, una delle più importanti onorificenze del Regno Unito.

Frankie Dettori assieme a re Carlo III e la regina Camilla, Ascot, Regno Unito, 19 giugno 2025 (AP Photo/Kin Cheung)

Ventisei anni fa, nel 2000, Dettori è sopravvissuto a un brutto incidente aereo. Il velivolo su cui viaggiava si è schiantato vicino a Newmarket causando la morte del pilota Patrick Mackey. Il fantino milanese si è salvato assieme a Ray Cochrane, poi diventato il suo agente, e ha riportato solo una frattura alla caviglia e qualche piccola ferita.