Siria, bomba esplode in un caffè di Damasco: almeno 5 i morti, decine i feriti

Almeno cinque persone sono morte in un’esplosione avvenuta in un caffè del centro di Damasco, in Siria. Lo riporta l’agenzia di stampa statale siriana Sana. Un’esplosione all’interno di un caffè in via Al-Nasser, nel quartiere di Al-Marjah, nel centro di Damasco ha provocato anche 16 feriti, secondo quanto riferito dal ministero della Salute siriano. Il bar si trova vicino al Palazzo di Giustizia, a sua volta situato nei pressi della stazione ferroviaria dell’Hejaz e di Piazza Al-Marjah, nel vivace centro commerciale della capitale. Le forze di sicurezza sono accorse sul posto e hanno isolato l’area. La televisione di stato siriana ha riferito che l’esplosione è stata causata da una bomba piazzata nel caffè vicino al Palazzo di Giustizia, nel centro della capitale siriana