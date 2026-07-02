Mastella è malato, l’annuncio in chiesa a Benevento: “Pregate per me, spero di farcela”

“Chiedo a tutti di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, parlando nella basilica della Madonna delle Grazie di Benevento in occasione del giorno della solennità della Madonna delle Grazie. Con la voce rotta dall’emozione e rivolgendosi al neo arcivescovo di Benevento Michele Autuoro, Mastella ha detto: “Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. Spero di farcela, grazie”. Le parole dell’ex Guardasigilli sono state accolte da un sentito applauso.

Clemente Mastella, 79 anni, è sindaco di Benevento da 10 anni. Entrato in politica con la Democrazia Cristiana in passato ha ricoperto più volte il ruolo di ministro: l’ultima volta sotto il governo Prodi quando fu titolare della Giustizia, tra il 2006 e il 2008. E’ stato anche ministro del Lavoro tra il 1994 e il 1995 nel primo governo Berlusconi, dopo essersi candidato alle politiche del 1994 con il Centro Cristiano Democratico, partito fondato con Pierferdinando Casini.