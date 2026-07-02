Imperia, quad si ribalta e precipita sulla via del Sale: 3 morti

Tragedia in provincia di Imperia, lungo la via del Sale a Monesi di Triora: un quad con a bordo tre persone è uscito di strada per motivi da chiarire lungo una via di montagna in una zona impervia. Nell’incidente il mezzo è precipitato in un vallone non lontano dal rifugio La Terza. Sul posto 118, vigili del fuoco e Soccorso alpino. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero tre persone di nazionalità francese.