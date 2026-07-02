Buonfiglio (Coni): “Meno competizioni per il rilancio della Nazionale”

Mentre il Mondiale 2026 va avanti senza la Nazionale azzurra, “Giovanni Malagò ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, risponde ai cronisti a margine della 30esima edizione del Premio Internazionale ‘FairPlay Menarini’ a Firenze.

La ‘ricetta’ di Luciano Buonfiglio per il rilancio della Nazionale

“Una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori“, aggiunge il presidente, passando poi alla preparazione fisica dei calciatori: “Faccio fatica a immaginarci ai Mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti”.

Segue “il rispetto: rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa. Sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato”. Buonfiglio aggiunge quindi ancora un elemento, fondamentale: “Un indirizzo politico, nel senso buono del termine”, che faccia sì che “la Nazionale possa allenarsi insieme” e possa prevedere “anche una riduzione del numero delle competizioni“.

“Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare”, chiarisce il presidente del Coni, anche “per far sì che chi avrà l’onere e l’onore di guidare la Nazionale, tenga conto dei risultati dei giovani e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporti a partecipare ai Mondiali e poi, forse nel secondo quadriennio, ad ambire a qualche cosa di più. Perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla”.

Il fair play nello sport

Quanto agli atleti protagonisti della 30ma edizione del Premio Fair Play, “i campioni che vengono premiati sono un esempio meraviglioso. Mi auguro che tra 9 anni questo premio diventi obsoleto perché tutti si comportano bene. È un sogno, una sfida”, chiosa Buonfiglio. Ma nello sport, come nella vita, è bene guardare avanti.