Trump non rinnova il maxi accordo commerciale con Canada e Messico

L’intesa è scaduta mercoledì 1° luglio. Era stata siglata dal leader repubblicano durante il suo primo mandato

L’Amministrazione Trump ha annunciato mercoledì che non rinnoverà l’accordo commerciale Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca) nella sua forma attuale. Proprio il 1° luglio è scaduto il termine per il rinnovo dell’intesa, siglata dal leader repubblicano durante il suo primo mandato dopo la revisione del precedente accordo Nafta.

Il Rappresentante per il Commercio degli Usa, Jamieson Greer, ha dichiarato che, sebbene l’Amministrazione non rinnoverà l’Usmca, il patto rimarrà “in vigore in attesa della risoluzione di tali questioni o fino alla sua cessazione”. Greer, parlando con i giornalisti, ha inoltre reso noto che Washington incontrerà il Messico nella settimana del 20 luglio per un terzo ciclo di negoziati. “Gli Stati Uniti continueranno a dialogare con Messico e Canada per affrontare le carenze dell’accordo e i nostri deficit commerciali con questi Paesi”, ha affermato.

In cosa consiste l’accordo tra Usa, Canada e Messico

L’intesa tra Stati Uniti, Canada e Messico è entrata in vigore il 1° luglio 2020 sostituendo così l’accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA). Il patto – si legge sul sito della United States Trade Representative – crea scambi commerciali più equilibrati e reciproci, sostenendo posti di lavoro ben retribuiti per gli americani e favorendo la crescita dell’economia nordamericana.

I punti salienti dell’accordo:

La creazione di condizioni di parità più eque per i lavoratori americani, comprese norme di origine migliorate per automobili, autocarri e altri prodotti, nonché misure contro la manipolazione valutaria.

per i lavoratori americani, comprese norme di origine migliorate per automobili, autocarri e altri prodotti, nonché misure contro la manipolazione valutaria. Vantaggi per agricoltori, allevatori e aziende agroalimentari americane grazie alla modernizzazione e al rafforzamento del commercio alimentare e agricolo in Nord America.

agroalimentari americane grazie alla modernizzazione e al rafforzamento del commercio alimentare e agricolo in Nord America. Il sostegno a un’economia del XXI secolo attraverso nuove tutele per la proprietà intellettuale statunitense e la garanzia di opportunità commerciali per i servizi statunitensi.

statunitense e la garanzia di opportunità commerciali per i servizi statunitensi. Nuovi capitoli dedicati al commercio digitale, alla lotta alla corruzione e alle buone pratiche normative, oltre a un capitolo volto a garantire che le piccole e medie imprese traggano beneficio dall’accordo.

Commercio e investimenti per miliardi di dollari

Il commercio di beni e servizi degli Stati Uniti con i Paesi dell’USMCA – fa sapere la United States Trade Representative – ha raggiunto un valore stimato di 1,8 trilioni di dollari nel 2022. Le esportazioni sono state pari a 789,7 miliardi di dollari; le importazioni a 974,3 miliardi di dollari. Il disavanzo commerciale degli Stati Uniti in beni e servizi con i paesi dell’USMCA è stato di 184,6 miliardi di dollari nel 2022.