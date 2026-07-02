Milano, bimbo cade dal quarto piano a Rescaldina: salvato dai fili per stendere il bucato

Il bambino è stato trasferito in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un bimbo di 5 anni, di origini romene è precipitato dal balcone della propria abitazione in via Moro, a Rescaldina, in provincia di Milano, stamani intorno alle 7.20. Il volo dal quarto piano è stato attutito dai fili per stendere il bucato degli appartamenti ai piani inferiori. Sul posto i soccorsi di Areu 118 insieme con i carabinieri di Legnano. Dopo le prime cure prestate dai soccorritori, il bambino è stato trasferito in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.