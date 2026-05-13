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mercoledì 13 maggio 2026

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San Siro, lo skywalk sulla copertura dello stadio

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San Siro apre le porte, anzi il tetto, a un’area finora inaccessibile al pubblico: è stato inaugurato lo skywalk sulle travi rosse in metallo che caratterizzano la facciata dello stadio Meazza. La passeggiata permette di muoversi a 55 metri d’altezza, appena sopra la copertura dello stadio, l’area tecnica che sovrasta il campo e gli spalti. L’accesso alla passerella, da cui oltre al campo si vede tutta Milano, è dal gate 8, lo stesso del museo. Il tour guidato, dalla durata di 60 minuti, prevede un percorso dalla torre 1 alla torre 4.