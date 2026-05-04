Cina, incidente aereo China Eastern del 2022: “I motori furono spenti”

I dati diffusi dal National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense indicano che gli interruttori del carburante furono spenti e non per errore

A più di quattro anni di distanza dallo schianto in Cina del Boeing 737-800 della China Eastern Airlines da un’altezza di circa 8.800 metri, nuovi dati sembrano indicare che qualcuno nella cabina di pilotaggio abbia intenzionalmente spento i motori del velivolo, interrompendo l’afflusso di carburante.

Lo schianto del marzo 2022 causò 132 morti

L’incidente del 21 marzo 2022 coinvolse il volo MU5735, che era in viaggio verso Guangzhou, quando precipitò nella regione del Guangxi, uccidendo tutti le 132 persone a bordo. I dati diffusi dal National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense, mostrano che gli interruttori del carburante di entrambi i motori furono spenti simultaneamente prima che il Boeing 737-800 precipitasse. Il coinvolgimento dell’agenzia deriva dal fatto che Boeing è un produttore di aeromobili statunitense.

“È stato riscontrato che gli interruttori del carburante di entrambi i motori si sono spostati dalla posizione di funzionamento alla posizione di arresto. La velocità dei motori è diminuita dopo lo spostamento degli interruttori del carburante”, si legge nel rapporto dell’NTSB, come riporta la Cnn. Non vi è inoltre alcuna indicazione che gli interruttori siano stati rimessi in posizione di accensione. Ciò indica che non è stato fatto alcun tentativo di riavviare i motori, come sarebbe avvenuto se gli interruttori fossero stati spenti per errore. Questo significa che l’aereo è stato fatto precipitare deliberatamente.

L’inchiesta in Cina

Nel suo rapporto preliminare, l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese CAAC aveva affermato che l’equipaggio di volo e di cabina era in possesso di licenze valide e che l’equipaggio aveva riposato a sufficienza e superato i controlli sanitari il giorno del volo. La Cina non ha pubblicato alcun aggiornamento sulla sua indagine dal 2024, anno in cui la CAAC ha rilasciato una dichiarazione in occasione del secondo anniversario dell’incidente, ribadendo le precedenti conclusioni secondo cui non erano stati riscontrati problemi con l’aereo, l’equipaggio o le condizioni meteorologiche.

Il Boeing 737-800 della China Eastern Airlines si schiantò il 21 marzo 2022 in una remota area montuosa nel sud della Cina, nella provincia di Guangxi.: il velivolo stava volando a 8.800 metri di altezza quando improvvisamente è precipitato. Oltre 300 persone hanno partecipato nei giorni successivi la tragedia alla ricerca delle scatole nere dell’aereo, che era partito da Kunming, nella provincia sudoccidentale di Yunnan, ed era diretto a Canton. A bordo viaggiavano 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio.