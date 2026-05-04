Kallas: “Truppe Usa in Europa proteggono anche interessi americani”

I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono arrivati ​​a Yerevan, in Armenia per il vertice della Comunità politica europea (Cpe). L’alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas, il primo ministro estone Kristen Michal, il primo ministro irlandese Micheal Martin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen erano tra coloro che sono arrivati ​​lunedì mattina al complesso Karen Demirchyan. Il vertice riunisce i leader dei 27 paesi dell’UE più Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e NATO.

Il capo della politica estera dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha affermato che “si parla da molto tempo del ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa. Ma, naturalmente, il momento di questo annuncio è una sorpresa”. “Penso che ciò dimostri che dobbiamo davvero rafforzare il pilastro europeo della NATO”, ha affermato. Il Pentagono ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe ritirato circa 5.000 soldati dalla Germania, ma sabato Trump ha detto ai giornalisti che “li taglieremo molto. E stiamo tagliando molto più di 5.000”.