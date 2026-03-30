Sinner, la dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: “Bez, Kimi, Italia”

“Bez Kimi Italia”. Con queste parole, scritte nel classico autografo sulla telecamera al termine della partita, Jannik Sinner ha voluto dedicare la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Miami ai suoi due amici Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, protagonisti nello stesso fine settimana con i rispettivi successi nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 e nel Gp degli Stati Uniti di MotoGp.

Un gesto spontaneo ma significativo, che racconta non solo il momento straordinario vissuto dallo sport italiano, capace di imporsi contemporaneamente in discipline diverse, ma anche il forte legame tra Sinner e il mondo dei motori. Il tennista altoatesino, infatti, non ha mai nascosto la sua passione per la Formula 1 e la MotoGp, seguendo con attenzione le gare e sostenendo i connazionali impegnati nelle competizioni internazionali.

La dedica diventa così un simbolo di un’Italia vincente e trasversale, capace di brillare tanto sui campi da tennis quanto sui circuiti automobilistici e motociclistici, con giovani talenti che si affermano ai massimi livelli. Un messaggio che unisce sport diversi sotto un’unica bandiera, rafforzando il senso di appartenenza e di orgoglio nazionale.

Abodi celebra ‘talenti italiani’: “Fare tesoro di questi successi”

“I Talenti italiani ‘conquistano’ un’altra domenica sportiva e rinnovano l’orgoglio di tutti noi, con il tricolore che sventola in tanti angoli del mondo. Onore al merito per Marco Bezzecchi, Andrea Kimi Antonelli e Jannik Sinner che vincono e si abbracciano idealmente, riconoscendo reciprocamente il valore delle nostre eccellenze sportive e la loro amicizia”. Lo scrive su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “A noi il compito di fare tesoro di questi successi che si rinnovano e di questi Esempi sempre più riconosciuti, continuando con ogni energia il lavoro di squadra che dedichiamo ogni giorno e diffusamente allo sport per tutti – prosegue – dalle scuole alle periferie, dalle famiglie meno abbienti allo sport paralimpico”.

Weekend da incorniciare per gli azzurri

Il fine settimana appena trascorso ha registrato un en plein di successi per gli atleti azzurri, come non accadeva da tantissimo tempo. Il primo a conquistare la vittoria è stato il giovanissimo Kimi Antonelli, che al volante della sua Mercedes ha conquistato il Gran Premio di Suzuka, ottenendo il secondo successo consecutivo – cosa che ad un pilota italiano non accadeva da 74 anni -. Antonelli, 19enne bolognese, ha così confermato la sua competitività nel più prestigiosa competizione delle quattro ruote, ponendosi come nome di primo piano nella lotta al titolo mondiale.

Ad Austin invece, in MotoGp è stato un dominio assoluto dell‘Aprilia nel Gp delle Americhe. Marco Bezzecchi è stato in testa dal primo all’ultimo giro, trionfando davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Con questo successo, il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale.

A incorniciare il magnifico fine settimana per i colori azzurri ci ha pensato infine Jannik Sinner, che ha conquistato l’Atp Miami 2026 battendo in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, e completando così il ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, e rilanciando la sua corsa al primo posto nel ranking.

Montezemolo: “Antonelli spontaneo, ha caratteristiche per diventare grandissimo”

“Antonelli è un ragazzo spontaneo e semplice, credo che abbia tutte le caratteristiche personali caratteriali, familiari e di capacità per diventare un grandissimo. Un duello tra la Ferrari e Antonelli sarebbe una cosa clamorosa e grandiosa”. Così l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento.