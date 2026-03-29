MotoGp, doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin

Doppietta Aprilia nel Gp delle Americhe valido per la classe MotoGp. Marco Bezzecchi, in testa dal primo all’ultimo giro, ha trionfato davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Con questo successo, il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale. Completa il podio la Ktm di Pedro Acosta. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio, la migliore della Ducati con il team VR46, subito davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez, costretto a una gara in rimonta dalle retrovie dopo aver dovuto effettuare un long lap penalty per l’incidente causato ieri nella sprint. Nella top ten anche Enea Bastianini, sesto con l’altra Ktm ufficiale, e Pecco Bagnaia, precipitato al decimo posto nel finale dopo esser stato a lungo ai piedi del podio. Nona piazza infine per la Honda di Luca Marini.