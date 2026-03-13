Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de Monaco

Dal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di New York e dello YCM, nonché capitani, esploratori, scienziati e pionieri del settore impegnati nel dare forma al futuro dello yachting. L’evento è organizzato sotto l’egida dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, visione a lungo termine che posiziona il Principato come piattaforma globale per l’innovazione, la sostenibilità e l’esplorazione oceanica. Momento clou della Giornata dell’Esplorazione di quest’anno sarà l’arrivo del S/Y Simena (62 m), l’ultimo explorer yacht, imbarcazione di lusso progettata per lunghe navigazioni in autonomia, consegnato dal cantiere turco Ares Yachts.

A Monaco la prima tappa per Simena

Dopo la partenza dal cantiere, il S/Y Simena farà la sua prima tappa a Monaco, dove attraccherà all’Explorer Dock della YCM Marina la mattina del 22 marzo. Questo sarà un momento centrale del programma del ‘Day of Exploration’. Progettato per l’esplorazione e fornire elevate prestazioni, il S/Y Simena incarna l’impegno di Ares Yachts per l’innovazione, l’artigianalità e la costruzione di yacht all’avanguardia. La sua presenza all’Explorer Dock riflette la visione condivisa di Ares Yachts e dello Yacht Club de Monaco: far progredire la tecnologia, sostenere la scoperta scientifica e promuovere la nautica responsabile. All’arrivo, lo yacht a vela sarà pronto ad accogliere gli ospiti invitati, in concomitanza con l’inaugurazione ufficiale dell’Explorer Dock. Per tutto il 23 e il 24 marzo, S/Y Simena rimarrà all’Explorer Dock, partecipando al fitto programma. La giornata di domenica si concluderà con un momento speciale dedicato al SEA Index, lo strumento di benchmarking ambientale sviluppato dallo Yacht Club de Monaco e certificato dal Lloyd’s Register per gli yacht di lunghezza superiore a 24 metri. S/Y Simena ha ottenuto la certificazione Sea Index, a testimonianza dell’impegno di Ares Yachts per prestazioni ambientali misurabili e miglioramento continuo. Seguirà un cocktail a bordo di Simena per circa 120 ospiti invitati. La serata è supportata da Ares Yachts, The Explorers Club e lo Yacht Club de Monaco, uniti da un impegno comune per la promozione dell’esplorazione, dell’innovazione e delle prestazioni ambientali misurabili nella nautica da diporto.

Il 24 gli Explorer Awards alla presenza del principe Alberto

S/Y Simena è stata anche candidata per la sesta edizione degli YCM Explorer Awards di La Belle Classe Superyachts, che saranno assegnati martedì 24 marzo alla presenza del principe Alberto II di Monaco, Presidente dello Yacht Club de Monaco. Dal 2019, i premi premiano armatori e progetti che utilizzano gli yacht per l’esplorazione, la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la responsabilità ambientale. Le giornate dedicate all’esplorazione si apriranno sabato 21 marzo con la Yachting Student Fair, dedicata agli studenti delle scuole secondarie, agli studenti universitari e agli studenti universitari che desiderano esplorare opportunità di carriera nel settore marittimo e nautico. L’evento è aperto al pubblico dalle 10 alle 17 ed è gratuito previa registrazione. L’appuntamento evidenzia l’impegno dello Yacht Club de Monaco nella formazione, nella condivisione delle conoscenze e nello sviluppo a lungo termine del settore. L’edizione 2026 metterà ancora una volta in risalto temi centrali, tra cui l’esplorazione delle profondità oceaniche, la salvaguardia della barriera corallina e il legame vitale tra scienza e nautica da diporto. Accogliendo yacht innovativi come il S/Y Simena, Monaco rafforza la sua posizione di forza trainante nell’evoluzione del settore nautico globale.