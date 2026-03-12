World Baseball Classic, l’Italia continua a sognare

L’Italia vola ai quarti di finale alla World Baseball Classic. Gli azzurri dopo aver sorpreso i padroni di casa degli Stati Uniti hanno battuto anche il Messico per 9-1 chiudendo al primo posto la Pool B da imbattuti ed entrando di autorità nel lotto delle favorite. Un risultato che fa sorridere anche gli americani anche loro qualificati per i quarti .

A trascinare la nazionale italiana contro i messicani è stato il solito Vinnie Pasquantino che ha realizzato la prima tripletta di fuoricampo nella Wbc.

Pasquantino, che aveva iniziato il torneo con 0 su 12, ha realizzato un fuoricampo all’inizio del secondo, sesto e ottavo inning, portando gli azzurri ai quarti di finale per la terza volta e per il secondo torneo consecutivo. Anche Jon Berti ha realizzato un fuoricampo, contribuendo a costruire un ampio vantaggio fin dall’inizio.

Team Italy finished a perfect 4-0 to win Pool B! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5cGQRzWOAy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

L’Italia affronterà il Canada nei quarti di finale

Vinnie Pasquantino e compagni affronteranno Porto Rico nei quarti di finale a Houston sabato 14 marzo, il giorno dopo che gli Stati Uniti avranno giocato contro il Canada, che ha superato il primo turno per la prima volta. La sconfitta del Messico lo ha eliminato dalla qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, una delusione per una squadra che ha chiuso al terzo posto nel WBC 2023, perdendo in semifinale contro il Giappone, poi vincitore del torneo.

The #WorldBaseballClassic bracket is set heading into the quarterfinals! pic.twitter.com/Jmh1PkOd9s — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Chi è Vinnie Pasquantino

Il fuoriclasse dell’Italia Vincent Joseph Pasquantino, detto Vinnie, classe 1997 gioca nel ruolo di prima base per i Kansas City Royals della Major League Baseball (MLB). Il debutto nella più importante lega del mondo il il 28 giugno 2022. Nel corso dell’estate venne nominato giocatore della settimana dell’American League per il periodo compreso tra l’8 e il 14 agosto, quando nell’arco di 6 partite viaggiò con una media battuta di .455 con 4 fuoricampo e 6 punti battuti a casa. A fine anno la sua media battuta fu di .295, i fuoricampo 10, i punti battuti a casa 26.

Cos’è la World Baseball Classic

Il World Baseball Classic è un torneo di baseball a inviti riservato alle nazionali. Si tiene nel mese di marzo, in concomitanza con la pre-stagione di allenamento primaverile per la maggior parte dei campionati professionistici di baseball di alto livello, come la Major League Baseball (MLB), la Nippon Professional Baseball (NPB) e la Chinese Professional Baseball League (CPBL). La nazionale azzurra è composta in gran parte da giocatori italo-americani che militano nelle Major League o nelle Minor League.