Vela, nuova vittoria per il team G-Spot dello Yacht Club de Monaco alla 42esima Primo Cup

Il team dello Yacht Club de Monaco ‘G-Spot’, guidato da Giangiacomo Serena di Lapigio, ha vinto per il terzo anno consecutivo la 42esima edizione della Primo Cup – UBS Trophy, dopo tre giorni di regate a Monaco. “Sono sempre felice di vedere regatare al Club. È speciale per me perché è qui che ho iniziato ad andare a vela”, ha detto Pierre Casiraghi, vice presidente dello Yacht Club de Monaco. “L’idea è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani velisti, portarli su barche più grandi e assicurarsi che continuino a navigare e a regatare”, ha aggiunto.