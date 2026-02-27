America’s Cup sulla Rai, la competizione in diretta in chiaro

L’America’s Cup Partnership (ACP) “è lieta di annunciare che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38/a America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, l’emittente del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale e principale gruppo editoriale del Paese. L’accordo garantirà al pubblico italiano una copertura in chiaro su più canali sia della Louis Vuitton 38/a America’s Cup sia della Louis Vuitton Cup – Challenger Selection Series in programma a Napoli, nonché di tutte le Regate Preliminari della ‘Road to Naples’. L’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup in programma a Napoli nel 2027″. “La programmazione sarà diffusa sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme del servizio pubblico radiotelevisivo, con dirette, approfondimenti e contenuti originali. L’obiettivo – si legge ancora nella nota – è dare voce ai velisti, mettere in primo piano le città ospitanti e i territori coinvolti, per offrire una narrazione che combini innovazione tecnologica e tradizione sportiva con la dimensione umana del trofeo sportivo più antico al mondo e la bellezza delle località che ospiteranno le regate sulla “Road to Naples”.

L’obiettivo strategico della Rai “è raccontare al mondo l’energia dinamica e contemporanea dell’Italia, in sintonia con i valori della Louis Vuitton 38/a America’s Cup ù innovazione, spirito competitivo, eredità e tradizione, sostenibilità e tutela degli oceani ù contribuendo al tempo stesso a offrire alle donne e ai giovani nuove opportunità per affermarsi sulla scena internazionale”.

Grant Dalton, Presidente di ACE Italy S.r.l., ha dato il benvenuto alla nomina della Rai come emittente ufficiale per l’Italia, dichiarando: “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza e del potenziale nell’organizzare la Louis Vuitton 38 America’s Cup in Italia, e riteniamo imperativo assicurare al pubblico italiano una copertura televisiva di eccellenza. La Rai risponde pienamente a tutti i requisiti grazie a un’offerta multipiattaforma, con contenuti live e on demand, e a standard produttivi di eccellenza, elementi fondamentali per valorizzare al meglio quella che si preannuncia come l’America’s Cup più emozionante nei suoi 175 anni di storia. Il lavoro svolto durante le recenti Olimpiadi Invernali è stato esemplare e, per noi come evento, avere Rai a bordo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alle regate finali di Napoli nel 2027”.

Luna Rossa prosegue a Cagliari la preparazione

A tre mesi dalla prima Regata Preliminare della 38/a America’s Cup, in programma a Cagliari (21-24 maggio), le attività alla base di Luna Rossa si intensificano: in mare si sfrutta ogni finestra meteo per allenarsi con due AC40, così da ottimizzare le prestazioni, implementare nuove strategie e mettere a punto le manovre. Quando il Maestrale non lo consente, il lavoro prosegue a terra con i coach, tra studio dei regolamenti e analisi delle navigazioni precedenti per capire cosa ha funzionato e cosa invece va perfezionato. Accanto alle attività sportive, continua lo sviluppo progettuale e si consolidano importanti collaborazioni a livello sportivo e scientifico. A febbraio, infatti, Luna Rossa ha siglato una partnership con la Federazione Italiana Vela (FIV) per sostenere le squadre olimpiche, giovanili e parasailing nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028, sulla base di valori e obiettivi condivisi. Nello stesso mese, il team ha ospitato presso la propria base gli studenti di ingegneria dell’Università di Cagliari per un incontro diretto con designer e tecnici impegnati in ogni fase della progettazione.