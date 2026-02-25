Nautica: allo Yacht Club de Monaco la prima edizione della Yachting Student Fair

Lo Yacht Club de Monaco lancia la prima edizione della Yachting Student Fair, una fiera sul mondo della nautica dedicata agli studenti. Il 21 marzo, lo YCM ospita un’intera giornata di incontri per scoprire le opportunità di carriera nel settore nautico e marittimo, in linea con l’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting‘. Aperta dalle 10:00 alle 17:00 a studenti delle scuole medie, studenti del liceo, studenti di istruzione superiore e laureati, la fiera offre un’esperienza pratica su professioni spesso poco conosciute che combinano passione, competenza tecnica e opportunità internazionali. In breve, i giovani e i loro genitori avranno la possibilità di porre domande e iniziare a affinare le proprie scelte professionali. Oltre a saperne di più sui corsi disponibili, i partecipanti possono confrontare le proprie aspirazioni con la realtà delle diverse professioni e entrare in contatto diretto con professionisti del settore, aprendo le porte a tirocini, apprendistati e opportunità di tirocinio.

Nel corso della giornata, istituti di formazione, organizzazioni marittime, professionisti della nautica da diporto e ricercatori presenteranno i loro programmi e le prospettive di carriera. L’Accademia Marittima Francese (ENSM – École Nationale Supérieure Maritime) e l’Istituto Nautico Academy France forniranno informazioni dettagliate sulle carriere di ufficiali e ingegneri. Il Lycée Jacques Dolle d’Antibes presenterà i suoi corsi di manutenzione nautica, elettromeccanica e propulsione, mentre l’istituto di immersioni commerciali École Nationale des Scaphandriers illustrerà i requisiti per le professioni subacquee, che vanno dalla saldatura alle operazioni archeologiche iperbariche. Per quanto riguarda la nautica da diporto, corsi di gestione di yacht, brokeraggio e ospitalità a bordo saranno presentati dal centro di formazione La Belle Classe Academy dello YCM, dal Cluster ‘Yachting Monaco’, dalla Yacht Broker School, dalla European School of Economics e dal Lycée Jeanne & Paul Augier. Saranno inoltre presentate le carriere legate al settore portuale, dalla gestione del traffico navale alla manutenzione tecnica, con la Direzione degli Affari Marittimi di Monaco e la sua autorità portuale, la SEPM (Société d’Exploitation des Ports de Monaco). La domanda di competenze e competenze specialistiche sarà illustrata da professionisti come il pluripremiato modellista Hervé Arnoul, Meilleur Ouvrier de France. Dai mestieri tecnici alla gestione, dalla scienza al design, il mare offre un’ampia gamma di percorsi di carriera per i giovani. Sarà presente anche la Divisione dell’Istruzione Superiore del Dipartimento dell’Istruzione Nazionale di Monaco per supportare le famiglie con orientamento post-diploma e informazioni sulle opportunità di finanziamento per ulteriori studi.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di visitare diversi yacht ormeggiati nella Marina dello YCM, tra cui il S/Y 7Continent di 31 metri, e di incontrare il suo armatore, Patrick Deixonne, navigatore e fondatore della 7th Continent Expedition. Dagli inizi della sua carriera come pompiere alle spedizioni in Amazzonia, culminate nella traversata atlantica a remi del 2009, il suo viaggio illustra come un percorso professionale possa evolversi nel tempo. Insieme a lui, l’esploratore francese Luc Hardy, membro della Società degli Esploratori Francesi, condividerà le sue esperienze in ambienti estremi. Scambi come questi contribuiscono a collegare istruzione, percorsi professionali e l’impatto più ampio che gli individui possono avere sul mondo. L’evento segna l’inizio di quattro giornate dedicate alla nautica da diporto, all’esplorazione e all’impegno ambientale, organizzate in collaborazione con l’Explorers Club di New York, un’istituzione di fama mondiale fondata nel 1904. Domenica 22 marzo: una giornata immersiva dedicata agli yacht “Explorer”, con l’inaugurazione dell’Explorer Dock; lunedì 23 marzo: Giornata dell’Esplorazione, che metterà in risalto la dimensione scientifica dell’evento, con un focus sulle profondità marine e sulle barriere coralline; martedì 24 marzo: 30° Captains’ Forum, che metterà in luce una professione al crocevia tra scienza, nautica ed esplorazione. I dibattiti saranno seguiti da panel che presenteranno soluzioni ecologiche pratiche implementabili a bordo, tra cui il SEA Index, lo strumento di riferimento sviluppato da YCM per misurare e ridurre l’impatto ambientale dei superyacht; in evidenza: la sesta edizione degli YCM Explorer Awards di La Belle Classe Superyachts, con una giuria presieduta da Richard Wiese, Presidente dell’Explorers Club, che premierà progetti esemplari che mostrano utilizzi alternativi degli yacht come piattaforme per l’esplorazione, la ricerca e l’innovazione. L’ingresso è gratuito previa registrazione: https://form.jotform.com/260483294527059