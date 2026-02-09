Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all’halftime: le foto dello show

Grande spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl 2026. L’artista portoricano ha conquistato il pubblico del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, durante l’halftime show. Ha portato sul palco alcune delle hit presenti nel suo ultimo album Debí tirar más fotos (che ha trionfato ai Grammy), accompagnato dall’entrata in scena di star come Lady Gaga e Ricky Martin.

Non è mancato il messaggio politico lanciato dal 31enne di Bayamon che al termine della sua esibizione ha mostrato un pallone da football con la scritta “Together we are America” (“Insieme noi siamo America”) e alle sue spalle un maxi schermo con scritto “The only thing more powerful than hate is love” (“L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”). Un chiaro riferimento alle politiche di Donald Trump contro cui Bad Bunny si è già espresso più volte.

Bad Bunny all’halftime show del Super Bowl, Santa Clara, Usa, 8 febbraio 2026 (AP Photo/Frank Franklin II)

