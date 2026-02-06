Super Bowl 2026, Leavitt: "Trump preferirebbe l'esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny"

Donald Trump ascolterà Kid Rock anziché Bad Bunny durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026. Lo ha detto Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca. Il movimento conservatore Turning Point USA ha annunciato che offrirà uno spettacolo alternativo a quello trasmesso dalla NBC. Il protagonista di questo evento è Kid Rock, sostenitore del leader repubblicano. “Penso che il presidente preferirebbe di gran lunga una sua esibizione a quella di Bad Bunny“, ha affermato Leavitt in conferenza stampa.

Il cantante di Porto Rico, invece, recente vincitore ai Grammy, sarà la star dell’Halftime Show ufficiale, in programma domenica 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California.